24 مصابًا في حادث تصادم على طريق الدواويس وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور

شهد طريق الدواويس بمركز ومدينة القصاصين، في تمام الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بالعمالة وسيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 24 شخصًا.

وتم نقل 17 مصابًا إلى مستشفى القصاصين التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تلقى 7 مصابين الإسعافات الأولية والعلاج بموقع الحادث.

وعلى الفور تحركت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع إدارة المرور والحماية المدنية للتعامل مع تداعيات الحادث، حيث تم رفع آثار التصادم وإعادة فتح الطريق وتحقيق السيولة المرورية بالكامل.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الحالة الصحية للمصابين، بالتوازي مع مباشرة النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.