الأرصاد: غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى على القاهرة 38 درجة

حذرت المتنبىء الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، من استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع بقيم أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من السنة..قائلة "إن يوم غد الأربعاء سيكون ذروة الارتفاع في قيم درجات الحرارة، وذروة الموجة الحارة التي تؤثر على معظم محافظات الجمهورية؛ لذا يتعين على الجميع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة".

وأضافت غانم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الثلاثاء / - "أن البلاد لاتزال تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي والكتل الهوائية شديدة الحرارة الرطبة القادمة من على البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات الصيفية المعتادة بمقدار درجتين إلى 3 درجات، مصحوبة بزيادة نسب الرطوبة التي تزود الإحساس بالحرارة بواقع درجتين إلى 4 درجات عن المقاسة في الظل".

وتوقعت أن تسجل درجة الحرارة العظمى غدا على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 38 درجة مئوية والمحسوسة 40 درجة مئوية، فيما تسجل في محافظات الصعيد، وخاصة الأقصر وأسوان، 43 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

ووصفت غانم، طقس الغد بأنه سيكون شديد الحرارة رطبا خلال فترة النهار في أغلب المحافظات وحارا رطبا في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فيما سيكون خلال فترات الليل والصباح الباكر مائلا للحرارة الرطبة ؛ بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، مشيرة إلى أن نسبة الرطوبة سوف تتراوح ما بين 90 إلى 95% على السواحل المطلة على البحر المتوسط، فيما تتراوح ما بين 80 إلى 85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وقالت إنه من المتوقع أن تتكون غدا الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ؛ مما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية لكنها سوف تختفي سريعا مع بداية سطوع أشعة الشمس، مناشدة قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الصباح الباكر واتباع قواعد السلامة المرورية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع حدوث نشاط للرياح غدا، حيث تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/ساعة ، وسوف تسهم خلال فترات المساء وساعات الليل في تلطيف الأجواء خاصة بالأماكن المكشوفة، إلا أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

ونصحت المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترات الظهيرة؛ منعا لحدوث ضربات شمس أو الإصابة بالاجهاد الحراري، وتناول قدر كبير من السوائل المرطبة وأهمها المياه، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية.

واختتمت المتنبىء الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تصريحها قائلة: "سوف نشهد تحسنا طفيفا في الأحوال الجوية بداية من شهر سبتمبر المقبل؛ إلا أنه سيكون ملموسا بشكل أفضل في النصف الثاني من الشهر بسبب تراجع نسبة الرطوبة".