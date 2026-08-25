مخبأ سري تحت البيت الأبيض يهدد معركة ترامب القضائية بشأن قاعة الرقص

كشفت تقارير، عن وجود مخبأ سري شديد التحصين تحت البيت الأبيض.

يأتي ذلك في وقت تواجه به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معركة قضائية بشأن مشروع قاعة رقص جديدة تبرر بناءها باعتبارات الأمن القومي.

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن مجمع البيت الأبيض يضم بالفعل مخبأ سريا شديد التحصين تحت الأرض، قادر على حماية الرئيس وكبار مساعديه حتى من هجوم نووي، مما يثير تساؤلات بشأن مبررات ترامب الأمنية لبناء مجمع جديد بتكلفة 600 مليون دولار.

ونقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين سابقين قولهم إن المنشأة بنيت قبل أكثر من عقد، واكتمل العمل فيها سرا خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وتقع على عمق يزيد على 18 مترا تحت مجمع البيت الأبيض.

وقال اثنان من المسؤولين إن المخبأ يستطيع استيعاب عشرات الأشخاص لعدة أسابيع، وصمم لتحمل انفجار نووي وتوفير مركز قيادة آمن للرئيس وفريقه خلال الأزمات الكبرى.

وأضاف المسؤولون أن وجود المنشأة يضعف حجة إدارة ترامب في النزاع القضائي بشأن مشروع قاعة الرقص الجديدة، إذ تقول الإدارة إن استكمال المشروع ضروري لأسباب تتعلق بالأمن القومي واستمرارية عمل الحكومة خلال الأزمات.

ودافع البيت الأبيض عن المشروع، قائلا إن تحديث الجناح الشرقي مرتبط بأمن الرئيس ومجمع البيت الأبيض وبنيته التحتية الأمنية، وإنه سيوفر تحسينات تشمل منشآت للحماية من الطائرات المسيرة.

وكان قاض اتحادي ومحكمة استئناف قد أمرا إدارة ترامب بوقف بناء القاعة لحين حصول المشروع على موافقة الكونغرس، مع السماح باستمرار الأعمال المتعلقة باحتياجات الأمن القومي، ومنها المجمع العسكري المخطط له أسفل القاعة.

وأصدر رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الجمعة، أمرا يسمح للإدارة بمواصلة العمل في المشروع مؤقتا بينما تنظر المحكمة في استئناف طارئ قدمته الإدارة.

وتقول إدارة ترامب إن المشروع سيعزز حماية مقر الرئيس في مواجهة تهديدات متزايدة، من بينها الطائرات المسيّرة، وإن المنشأة الجديدة ستساعد في ضمان استمرار عمل الحكومة في حال تعرض واشنطن لهجوم.

وأبلغ مسؤولون المحكمة العليا في أغسطس أن أعمال البناء اكتملت بنسبة تقارب 65 بالمائة، وأن نحو 250 عاملا يعملون 20 ساعة يوميا، 7 أيام في الأسبوع، لتسريع إنجاز المشروع، الذي يشمل 5 طوابق تحت الأرض.

لكن مسؤولين سابقين قالوا إن المخبأ القائم بالفعل بني خصيصا لحماية الرئيس من مجموعة واسعة من التهديدات، بما فيها أسلحة الدمار الشامل.