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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند: تحذيرات من الأمطار الغزيرة والفيضانات بالعاصمة وخمس ولايات

الهند
الهند
أ ش أ

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في الهند، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من الأمطار الغزيرة والفيضانات في العاصمة نيودلهي وعدد من الولايات.

وذكرت شبكة (إنديا تي في) الهندية، في نشرتها الإنجليزية، أن السلطات أصدرت تحذيرا من اللون الأحمر في نيودلهي وتحذيرا من اللون البرتقالي في ولايات "أوتار برادش" و"كيرالا" و"ماديا برادي" و"هاريانا" و"أوتارخاند".

ومن المرجح أن تشهد العاصمة نيودلهي، وفق التحذير، عواصف رعدية وضربات برق ورياح عاتية تصل سرعتها إلى 60 كيلو مترا في الساعة وأمطار غزيرة اليوم، فيما قد تشهد بقية الولايات، وفق التحذير برتقالي اللون، عواصف رعدية وبرق وأمطارا متوسطة ورياح تصل سرعتها إلى 40 كيلو مترا في الساعة.

ونصحت السلطات السكان بالحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم الاحتماء تحت الأشجار أو المباني المعرضة للانهيار، بالإضافة إلى تجنب السفر غير الضروري ومتابعة أخبار حركة السير تحسبا لإغلاق الطرق.. وصدرت التحذيرات بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في عرقلة حركة الطرق والمواصلات في نيودلهي والمناطق المحيطة أمس.

هيئة الأرصاد الجوية الهند الأمطار الغزيرة

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