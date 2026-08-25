رئيس اتحاد المواي تاي: منتخب مصر يضمن 14 ميدالية في البطولة العربية بليبيا

أكد محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، مواصلة المنتخب المصري تألقه في البطولة العربية للشباب والناشئين المقامة بمدينة بنغازي الليبية، بعدما نجح 7 لاعبين ولاعبات في التأهل إلى المباريات النهائية، ليضمن الفراعنة حصد 14 ميدالية متنوعة، بينها 7 ميداليات برونزية.

وقال رئيس الاتحاد إن النتائج تعكس قوة المنتخب المصري وقدرته على المنافسة بقوة على المراكز الأولى، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا مستويات مميزة خلال منافسات البطولة.

7 لاعبين ولاعبات في النهائيات

وتمكن مازن السيد من التأهل إلى نهائي وزن 34 كجم لفئة البراعم، بعد فوزه على العراقي رضا المرشدي، بينما صعد مروان محمد إلى نهائي وزن 42 كجم لفئة الناشئين، عقب تغلبه على السوري وسيم عبد الكريم.

وفي منافسات الناشئين، حجز صبري علي بطاقة التأهل إلى نهائي وزن 40 كجم، بعد الفوز على السوري كنان بدوي، فيما تأهل حسن عزاز إلى نهائي وزن 67 كجم، عقب تخطيه السوري عبد الجليل الشكر.

وعلى صعيد منافسات السيدات، نجحت مريم مصطفى في بلوغ نهائي وزن 51 كجم لفئة الناشئات، بعد الفوز على السورية ليال حسن، كما تأهلت حبيبة السيد إلى نهائي وزن 51 كجم لفئة الشابات، بعد تفوقها على الأردنية تالا البزوم.

منتخب المواي تاي يستهدف الذهب

ويستعد المنتخب المصري لخوض المنافسات النهائية يوم الخميس المقبل، وسط طموحات كبيرة بزيادة رصيد الميداليات وحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات الذهبية، بعدما ضمن الفراعنة حتى الآن 14 ميدالية متنوعة.

وتأتي مشاركة المنتخب المصري في البطولة العربية ضمن خطة الاتحاد لتطوير قاعدة الناشئين والشباب، وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات على المستويين العربي والدولي.