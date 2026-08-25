مصدر رفيع يكشف تفاصيل العرض الباكستاني إلى إيران لفتح مضيق هرمز

قال مصدر رفيع للعربية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حمل عرضًا لإيران يوقف الحصار ويرفع العقوبات بموجب مذكرة التفاهم، مقابل فتح هرمز ووقف هجمات الوكلاء.

ذكر المصدر ان عاصم منير التقى محسن رضائي، ممثل مرشد إيران، وكان اللقاء واضحًا وحاسمًا.

ابلغ عاصم منير رضائي أن باكستان طرف محايد وأنها تسعى لإنهاء الأزمة، وأن الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم تشمل الطرفين.

طالب عاصم منير إيران باستئناف العمل بمذكرة التفاهم ووقف هجمات الجماعات المرتبطة بها، لأن باكستان تريد إنهاء الحرب بصورة دائمة.

كما أخبر رضائي عاصم منير أن المرشد الإيراني يريد حلًا دائمًا للأزمة، لكن إيران ستواصل القتال حال حدوث تصعيد جديد.