الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، حملة اعتقالات بحق عدد من الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من مدينة نابلس، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت: “اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين من محافظة بيت لحم بينهم صحفي، كما اعتقلت شابا آخر من مدينة طولكرم”.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب وبلدة دار صلاح شرقا وبلدتي قفين وعتيل شمال طولكرم.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين.