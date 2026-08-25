الأمن الألماني يعلن العثور على طائرة مسيرة ثالثة في مطار لايبزيغ

عثر الأمن الألماني على مسيرة ثالثة في أعقاب حادثة المسيّرة في مطار لايبزيغ/هاله، بحسب صحيفة Süddeutsche Zeitung.

وعثر على المسيّرة الأولى في أرض المطار، بينما يُرجّح أن الثانية اصطدمت بطائرة تابعة لشركة "دي إتش إل". أما الطائرة المسيّرة الثالثة، وفقا لبيانات التحقيق الحالية، فقد عُثر عليها بعد عدة أيام فقط، مساء يوم 14 أغسطس، في حقل بقرية كابيلسكيتالا، وهي منطقة مجاورة مباشرة للجزء الغربي من المطار، بحسب موقع RT الإخباري.

وأشارت صحيفة زود دويتشه تسايتونج إلى أن خبراء من المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية عثروا على آثار مادة في موقع الحادث، وتشير التقديرات الأولية إلى أنها قد تكون حوالي 50 غراما من مادة الهكسوجين شديدة الانفجار. ويبدو أن الخليط لم ينفجر، ويجري الخبراء تحقيقا في ملابسات الحادث.

ورصدت أول مسيّرة في 4 أغسطس الساعة 11:42 مساء في مطار لايبزيغ/هاله بالقرب من طائرة شحن أوكرانية من طراز "أنتونوف".

ويبدو أن المسيرة الثانية اصطدمت بطائرة شحن تابعة لشركة "دي إتش إل" بعد 20 دقيقة. ونظرا للإغلاق الفوري للمطار، اضطرت الطائرة إلى إلغاء هبوطها في لايبزيغ والقيام بدورة إعادة التحليق، وعلى ارتفاع يتراوح بين 300 و400 متر، يُرجح أنها اصطدمت بالمسيّرة.

وأبلغ الطياران المحققين أنهما لاحظا جسما يبلغ حجمه حوالي 30 سم قبل ثوان قليلة من الاصطدام. وفي وقت لاحق، أكد تحليل بيانات الرادار وجود جسم طائر صغير.

وتم تحويل مسار رحلة "دي إتش إل" إلى هانوفر. ولم يُعثر بعد على الطائرة المسيّرة أو حطامها، من المحتمل أنها اصطدمت بأحد المحركات بعد التصادم، ما أدى إلى تحطمها.

كما أفادت صحيفة "زايت" بأن الجانب الألماني يدرس احتمال تورط السلطات الأوكرانيا في حادثة الطائرة المسيرة في مطار لايبزيغ/هاله.

ونوهت صحيفة "بيلد" بأنه بالقرب من الطائرة المسيرة كانت هناك طائرات أوكرانية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "قد تكون أوكرانيا من بين المشتبه بهم. فهي تتمتع بخبرة جيدة للطائرات بدون طيار، وقد تكون مهتمة بعملية تضليلية، أي تنفيذ هجوم يوصم بأنه روسي".