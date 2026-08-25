قصف مدفعي وغارات جوية وتفجيرات وتحركات لآليات عسكرية جنوب لبنان

شهد عدد من البلدات الجنوبية اليوم/ الثلاثاء/ تصعيدا ميدانيا إسرائيليا، تخلله قصف مدفعي وغارات جوية وتفجيرات وتحركات لآليات عسكرية، في ظل استمرار الاعتداءات على المناطق الحدودية.

ففي قضاء مرجعيون، تعرضت بلدة مركبا لقصف مدفعي إسرائيلي بالتزامن مع تحرك آليات إسرائيلية داخل البلدة. كما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة على مجرى نهر الليطاني أسفل دير مار ميما في بلدة دير ميماس.

وفي المنطقة نفسها، استحدثت القوات الإسرائيلية الموجودة في كفركلا وتل نحاس ساترا ترابيا عند مثلث دير ميماس – برج الملوك – كفركلا، باتجاه تل نحاس، على بعد نحو 150 مترا من المنازل المأهولة في بلدة برج الملوك. كما استحدثت ساترا ترابيا آخر عند مثلث دير ميماس – برج الملوك – هورا، باتجاه منطقة هورا.

وفي قضاء النبطية، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية، تردد صداه بقوة في عدد من البلدات الجنوبية. كذلك سجل توغل قوة مؤللة إسرائيلية باتجاه تلة الصوان في بلدة ميفدون، الواقعة ضمن الخط الأصفر، حيث تمركزت القوة في أحد المنازل بالمنطقة.

كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا عنيفا في بلدة حداثا، في إطار التصعيد المتواصل الذي تشهده مناطق جنوب لبنان.