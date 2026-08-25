الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من ضربات الشمس في 41 محافظة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الثلاثاء من استمرار ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة في المناطق الواقعة شرق و غرب البلاد.

وأفادت الهيئة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - بأنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية في بعض المناطق بالبلاد، محذرة من ضربات الشمس في 41 محافظة من أصل 47 في البلاد، وذلك بالمناطق الممتدة من منطقة "توهوكو" إلى منطقة "كيوشو".

ونصحت المواطنين بتجنب البقاء في الخارج لفترات طويلة و استخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من السوائل.