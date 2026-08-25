قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: نسبة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة بالمرحلة الابتدائية انخفضت لـ13%
24 مصابًا في حادث تصادم على طريق الدواويس وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور
9 وفيات و8 مصابين.. ارتفاع ضحايا حادث تصادم 3سيارات بمطروح
حبس مالك مدرسة استغلال بيانات أولياء الأمور الشخصية في الحصول على قروض
قصة حياة النبي .. من الولادة حتى الوفاة
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض أبرز مشروعات المياه والصرف بمطروح
كيف تحركت وزارة الرياضة للتحقيق في واقعة هروب المصارع زياد حجاج بسلوفاكيا؟
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي
الأرصاد: غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى على القاهرة 38 درجة
رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته
شوبير يكشف موقف ياسر إبراهيم وإمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الميزان التجاري السعودي يفقد زخمه خلال شهر يونيو

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

فقد فائض الميزان التجاري السعودي زخمه في يونيو، بعدما انخفضت الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات، في تحول عن القفزة التي شهدها الفائض خلال الأشهر السابقة.

بلغ الفائض نحو 17.3 مليار ريال، بانخفاض نسبته 10% عن يونيو من العام الماضي، و20.8% مقارنة بمايو، وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. 

وبلغت الصادرات السلعية نحو 87.8 مليار ريال، متراجعة 4.5% على أساس سنوي، فيما انخفضت الواردات إلى نحو 70.4 مليار ريال، بتراجع 3% سنوياً.

ويعيد أداء يونيو الفائض إلى التراجع على أساس سنوي بعد ثلاثة أشهر متتالية من النمو. 

وتظهر البيانات المحدثة مراجعة فائض مايو إلى نحو 21.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 26 مليار ريال في البيانات الأولية التي استند إليها تقرير الشهر الماضي.

وجاءت الصادرات النفطية في صدارة العوامل التي ضغطت على التجارة الخارجية، إذ انخفضت قيمتها 2.3% على أساس سنوي إلى نحو 63.2 مليار ريال. ورغم ذلك، ارتفعت حصة النفط من إجمالي الصادرات إلى 72% مقابل 70.4% قبل عام، نتيجة انخفاض المكونات غير النفطية بوتيرة أكبر.

وفقدت الصادرات غير النفطية أيضاً جزءاً من زخمها خلال الشهر، فتراجعت الصادرات الوطنية غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، 11.4% على أساس سنوي إلى نحو 15.3 مليار ريال، بينما انخفضت إعادة التصدير 6.7% إلى نحو 9.3 مليار ريال. 

وبذلك تراجعت الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير 9.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وجاء ضعف إعادة التصدير بصورة أساسية من هبوط صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها 41.7%، وهي فئة تمثل أكثر من ثُلث إجمالي إعادة التصدير. 

كما تراجعت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات إلى 34.9% من 37.5% قبل عام، بعدما هبطت الصادرات غير النفطية بوتيرة تفوق انخفاض الواردات.

يأتي هذا الأداء في وقت تسعى فيه المملكة إلى توسيع قاعدة صادراتها بعيداً عن الخام، بعدما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بنحو 15% خلال 2025، في مؤشر على استمرار جهود تنويع مصادر التجارة الخارجية.

كما أصبحت إعادة التصدير أحد العناصر الأكثر تأثيراً في حركة الصادرات غير النفطية السعودية خلال الأشهر الأخيرة، مع استفادة موانئ المملكة ومنافذها من إعادة توجيه بعض مسارات التجارة الإقليمية في ظل اضطرابات الشحن في الخليج.

شهد ترتيب وجهات الصادرات السعودية تحولاً لافتاً خلال يونيو، إذ تصدرت اليابان القائمة بحصة 13.2% من إجمالي الصادرات لتحل محل الصين، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 11.5%، ثم الصين بنسبة 9.4%. وبلغت صادرات المملكة إلى اليابان نحو 11.6 مليار ريال، مقابل نحو 10.1 مليار ريال إلى كوريا الجنوبية و8.3 مليار ريال إلى الصين.

وفي جانب الواردات، حافظت الصين على موقعها كأكبر مصدر للسلع إلى المملكة بحصة بلغت 22% من الإجمالي، تلتها سويسرا والولايات المتحدة. وبلغت واردات السعودية من الصين نحو 15.5 مليار ريال خلال الشهر.

فائض الميزان التجاري السعودي الصادرات الواردات الصادرات النفطية التجارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

عموتة

عرابي: مش كل اللي لبس قميص الأهلي صانه.. واهدوا على عموتة

امام عاشور

شبانة يتحدى الإعلام السعودي: اثبتوا أن الأهلي عرض إمام عاشور على اتحاد جدة

الاهلي

مش شخصية الأهلي.. كواليس غضب عموتة ووائل جمعة بين شوطي مباراة الشرقية إنبي

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

بعد قرار ترامب.. كندا تعلن عن فرض رسوم جمركية انتقامية اليوم

ترشيحاتنا

يسرا وأحمد عز

يسرا تزور ستوديوهات الحصن في السعودية وتتفقد لوكيشن مسلسل «الأمير»

جانب من الفعالية

ذوو القدرات الخاصة بثقافة روض الفرج يحتفون بالمولد النبوي الشريف في مترو الأنفاق

المقبرة

قبل عرضه.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «المقبرة 3»

بالصور

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

في أحدث إطلالة.. سارة سلامة تثير الجدل بفستان صيفى جريء

سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ
سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ
سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ

هل القهوة ترفع ضغط الدم؟ الإجابة قد تفاجئك.. ومتى تصبح خطيرة؟

هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟
هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟
هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟

بالحجاب.. حلا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد