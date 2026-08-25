وزارة الرياضة توجه بالتحقيق في مغادرة لاعب مصارعة بعثة مصر في سلوفاكيا

تابعت وزارة الشباب والرياضة بشكل عاجل واقعة مغادرة اللاعب زياد حجاج، لاعب منتخب مصر للمصارعة، مقر إقامة البعثة المصرية في سلوفاكيا، عقب انتهاء مشاركته في بطولة العالم للمصارعة للشباب.

وتواصلت الوزارة بشكل فوري مع مسؤولي الاتحاد المصري للمصارعة ورئيس البعثة، ووجهت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق في الواقعة، وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن كافة الملابسات والإجراءات التي تم اتخاذها.

كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، مع التأكيد على استكمال الإجراءات القانونية حيال اللاعب، واتخاذ ما يلزم في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أنه تم توجيه جميع الاتحادات الرياضية بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لسفر وعودة اللاعبين المشاركين في البعثات الرياضية الخارجية، بما يشمل الإقرارات والتعهدات الرسمية المقررة وفقًا للوائح والقواعد المعمول بها.

وأوضحت الوزارة أن قرار سفر البعثة تضمن التزام جميع أفرادها بالعودة إلى أرض الوطن عقب انتهاء المنافسات، وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة لسفر البعثات الرياضية.

وأشارت إلى أن ولي أمر اللاعب زياد حجاج سبق أن وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودة اللاعب إلى مصر قبل سفر البعثة إلى سلوفاكيا.

وفي هذا السياق، وجهت الوزارة بضرورة موافاتها بجميع التفاصيل والمستندات المتعلقة بالواقعة، للوقوف على المسؤوليات كاملة، سواء فيما يخص اللاعب أو الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالبعثة.

وشددت وزارة الشباب والرياضة على أن تمثيل المنتخبات الوطنية شرف ومسؤولية، مؤكدة عدم التهاون في تطبيق القواعد واللوائح ومحاسبة أي طرف يثبت تقصيره أو مخالفته، مع الحفاظ على حقوق اللاعبين واتخاذ جميع الإجراءات وفقًا للقانون.