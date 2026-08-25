القبض على طرفى مشاجرة بالجيزة لخلاف على ملكية شقة



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالجيزة .







بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 / الجارى تبلغ لقسم شرطة الجيزة من (عاطل- مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (سمسار- مقيم بذات الدائرة) لحضوره لشقته والتعدى عليه وعلى أسرته بالضرب "دون إصابات" وإتلاف كالون الشقة ومحاولة إخراجه منها والإستيلاء عليها، وعلل ذلك لخلافات بينهما على ملكية الشقة "لقيامه بشراء الشقة منذ شهر مارس/2026 من والد المشكو فى حقه ورفضه ذلك".. وقيام المُبلغ بالإستعانة بصديقيه لمناصرته (عاطلين- مقيمان بذات الدائرة) .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وضبط بحوزة أحدهم سلاح أبيض .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .









