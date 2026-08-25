ضبط 3 أطنان منظفات صناعية مغشوشة داخل مصنع بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادى من ضبط القائمين على مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وضُبط بداخل المصنع (قرابة 3 طن مواد خام " مستلزمات إنتاج" بدون مستندات دالة على مصدرها – 350 عبوة منظفات منتج نهائى مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام – 110 عبوة فارغة "مستلزمات تعبئة" – 3 ماكينات "خط إنتاج") تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستخدمين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.