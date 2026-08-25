عايزين يختصروا الطريق.. القبض على 3 سائقين قادوا سيارتهم عكس الطريق بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدد من قائدى السيارات بالسير عكس الإتجاه بأحد الطرق بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر .

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارات الظاهرة بمقطعى الفيديو (3 سيارات " سارية التراخيص") وقائديهم (3 سائقين "يحملون رخص قيادة سارية" - مقيمين بنطاق محافظتى الجيزة والفيوم)، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة حال سيرهم بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بتاريخ 20 / الجارى بقصد إختصار الطريق .

تم التحفظ على السيارات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية .