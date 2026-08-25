بمناسبة المولد النبوى.. وزارة الداخلية توزع الحلوى على المستشفيات ودور الأيتام| فيديو

قامت وزارة الداخلية بإيفاد مأموريات للمستشفيات ودور رعاية الأيتام والمسنين بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لتوزيع حلوى المولد النبوى عليهم وتقديم الدعم المعنوى لهم .

يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، وحرصها على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز قيم التكافل والتواصل المجتمعي، بما يسهم في ترسيخ جسور الثقة والتلاحم بين رجال الشرطة والمواطنين.



ولاقت المبادرة ترحيبًا واسعًا من القائمين على دور الرعاية والمستشفيات والنزلاء، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية، مؤكدين ما لها من أثر إيجابي في إدخال الفرحة والسرور على المرضى والأطفال وكبار السن.