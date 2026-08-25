ضبط مالكي شركتين لإلحاق العمالة بالخارج نصبا على المواطنين بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية قيام شركتين "غير مرخصتين" لإلحاق العمالة بالخارج، بنطاق محافظة القاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بقدرتهما على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارة الشركتين، وضُبط بحوزتهما "جوازات سفر للمواطنين وصور ضوئية منها - صور لعقود وتأشيرات للعمل بالخارج – أكلاشيهات – إعلانات خاصة بالشركتين – 2 دفتر استلام نقدية - كروت دعاية – 2 هاتف محمول (بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامى)".

بمواجهتهما، أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.