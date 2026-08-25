خلال 24 ساعة.. ضبط 113 ألف مخالفة مرورية و48 سائقا متعاطيا للمخدرات

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (113608) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1112) سائق تبين إيجابية عدد (48) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (458) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (152) سائق تبين إيجابية (5) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (5) محكوم عليهم بإجمالى (7) أحكام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.