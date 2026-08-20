قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقرار جمهوري.. 2 مليون يورو إضافية من الوكالة الفرنسية للتنمية لقطاع الحماية الاجتماعية بمصر
بعد تبرؤ الأوقاف منه.. محمد الجازي يعلن اعتزال العمل الدعوي والكتابة في المجال العام
تكامل حكومي لرقمنة الشهر العقارى.. وزيرا «العدل» و«التخطيط » يبحثان الاستعانة بالحلول التكنولوجية المبتكرة|صور
رئيس الوزراء يبحث مع نظيره القطري تعزيز التعاون بمختلف المجالات والقطاعات
التعليم تنفي إلغاء تقييمات أولى و2 ابتدائي وتؤكد إستمرارها مع الامتحانات شهرية
تنسيق الجامعات2026.. اليوم بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة
تحرّك برلماني لمواجهة فوضى السوشيال ميديا وحماية المجتمع من التشهير والابتزاز
تحذير من الإفراط في السكريات والمقليات.. تأثيرات تضر المخ والذاكرة
وزير العمل ومحافظ مطروح يسلمان عقود تشغيل لدعم احتياجات محطة الضبعة
شراكة بين وزارة الصحة ومنظمة الهجرة الدولية لتأهيل 20 طبيب أسنان قياديا
وزير الزراعة يدعو الشركات الإيطالية للاستثمار ويكشف عن وصول الصادرات لـ9.5 مليون طن
وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تكامل حكومي لرقمنة الشهر العقارى.. وزيرا «العدل» و«التخطيط » يبحثان الاستعانة بالحلول التكنولوجية المبتكرة|صور

وزير العدل
وزير العدل
آية الجارحي   -  
إسلام دياب
  • المستشار محمود حلمي الشريف: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شريكنا الأساسي في ميكنة الشهر العقاري والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة
  • الدكتور أحمد رستم: إدماج شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص يفتح آفاقاً جديدة لتقديم خدمات حكومية ذكية وميسرة
     

التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تيسير إجراءتها وسرعة تقديمها لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.
 

في مستهل اللقاء، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تُعد الشريك الأهم في مسيرة تطوير خدمات وزارة العدل، مشيداً بالدور الذي تلعبه في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، فضلاً عن التوسع في إطلاق المراكز التكنولوجية المتنقلة التي يسرت الحصول على الخدمات بالمحافظات.
 

وأوضح وزير العدل أن التوسع في الحلول الرقمية يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق "العدالة الناجزة"، وتقديم الخدمات للمواطنين في سهوله ويسر.
 

وفي هذا الصدد، شدد الجانبان على حرص الوزارتين على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير الاعتمادات التمويلية والاستثمارات اللازمة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والمنظومات الرقمية. وأكد الوزيران أن ضخ هذه التمويلات لاستدامة وتحديث الشبكات وقواعد البيانات يهدف بالأساس إلى ضمان تقديم خدمات حكومية تتسم بأعلى معايير الجودة والسرعة، تقلص زَمَن تقديم المعاملات إلى أدنى حد ممكن، بما يتكامل مع جهود الدولة في تسهيل حياة المواطنين وتحسين تجربتهم اليومية.
 

من جانبه، شدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على حرص الوزارة على مواصلة الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانفتاح على الحلول المبتكرة التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص.

وأشار "رستم" إلى أن تمكين الشركات الناشئة من المشاركة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يمثل فرصة لبناء نماذج عمل حديثة ومرنة تُسرع من خطى الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي.
 

واختتم الجانبان الاجتماع بالاتفاق على دراسة تنفيذ مشروعات محددة، وضمان تدفق التمويل اللازم للتوسع في إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة خلال الفترة المقبلة.

وزير العدل وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التحول الرقمي الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبدالكريم

هذا ما أريده.. ماذا قال مدرب برشلونة عن حمزة عبد الكريم بعد مواجهة الأهلي؟

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

وسام ابو علي

رسالة بتيشيرت الأهلي.. وسام أبو علي يثير الجدل بعد مواجهة برشلونة

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

أسعار الدواجن

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

الدولار

في 5 بنوك.. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

أرشيفية

أستاذ علوم سياسية: فترة الـ60 يومًا بين أمريكا وإيران ليست هدنة

طارق الشناوي

«الذوق ليس له معيار مطلق».. طارق الشناوي يوضح أسباب الجدل حول بعض الأغاني

ارشيفية

خبير أمن معلومات يحذر من مخاطر الدارك ويب وطرق كشف هوية المستخدمين

بالصور

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

بالأبيض.. إيمان العاصي تثير الجدل في إطلالة جريئة

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد