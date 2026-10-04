بعد فتح باب التقديم.. ننشر البرامج المتاحة وشروط الالتحاق بـ رواق الأزهر للقرآن الكريم 2026 | تفاصيل

في إطار رسالته العالمية والمستمرة لنشر علوم كتاب الله، أعلن الجامع الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم والالتحاق بـ أروقة القرآن الكريم والقراءات والتجويد للعام الجديد، ويأتي الإعلان برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ليتيح فرصة مجانية فريدة لكافة الفئات العمرية من الأطفال والكبار لحفظ القرآن الكريم وتجويده على أيدي نخبة من المتخصصين والمحفظين المعتمدين وفي السطور التالية نتعرف على كيفية التقديم لأروقة القرآن الكريم بالأزهر وبالتفاصيل.

ما هي برامج رواق الأزهر للقرآن القريم؟

في البداية، أعلن الجامع الأزهر الشريف، اليوم الأحد، فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الدارسين ببرامج رواق القرآن الكريم والتجويد والقراءات، بإجمالي أكثر من 35 ألف دارس.

ويبدأ التقديم من 3 أكتوبر ولمدة خمسة عشر يومًا حتى 17 أكتوبر 2026م، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، بما يتيح للراغبين فرصة حفظ كتاب الله تعالى، وتعلم أحكام تلاوته، وإتقان علومه وقراءاته، على أن يتم التقديم إلكترونيًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

5 برنامج لـ رواق القرآن الكريم

وأوضح الجامع الأزهر أن برامج رواق القرآن الكريم تهدف إلى تقديم منظومة متكاملة تجمع بين الحفظ والمراجعة والتلقين الصحيح والتدريب على أحكام التجويد، إلى جانب التعريف بالقراءات القرآنية، من خلال برامج تعليمية تراعي المستويات المختلفة للدارسين.

وتشمل البرامج المتاحة للتقديم:

أولًا: رواق القرآن الكريم للطفل، الذي يستهدف قبول 26947 دارسًا من الأطفال، في الفئة العمرية من 5 إلى 7 سنوات، بشرط إتقان مبادئ القراءة والكتابة.

ثانيًا: رواق القرآن الكريم للكبار، ويستهدف الدارسين من سن 14 عامًا فما فوق، بواقع 6000 دارس.

ثالثًا: برنامج التجويد للخاتمين لكتاب الله تعالى من الكبار، ويشترط للالتحاق به اجتياز اختبار القبول في القرآن الكريم كاملًا، ويستهدف 1300 دارس.

رابعًا: رواق القراءات للخاتمين لكتاب الله تعالى حفظًا وأداء، مع حفظ متني التحفة والجزرية، ويشترط للالتحاق بالبرنامج اجتياز اختبار القبول في القرآن الكريم كاملًا حفظًا وأداءً، ويستهدف 700 دارس.

خامسًا: رواق الإتقان المخصص للأطفال الخاتمين لكتاب الله تعالى والراغبين في تعلم قواعد التجويد، حيث يتيح البرنامج قبول 125 دارسًا فقط من الأطفال.

وأكد الجامع الأزهر أن القبول بهذه البرامج يتم وفقًا للشروط والأعداد المحددة، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط المرفق، مع إتاحة التقديم إلكترونيًا خلال الفترة المحددة.

700 متدرب خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف للاستعانة بهم في العمل برواق القرآن الكريم

وكان الجامع الأزهر الشريف، قد عقد سابقاً الاختبارات النهائية لمتدربي الدفعة الثالثة من خريجي الأزهر الشريف، وذلك تمهيداً للاستعانة بهم في العمل برواق القرآن الكريم بفروع الرواق الأزهري المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في إطار السعي الدؤوب لتطوير منظومة التحفيظ ونشر المنهج الأزهري الوسطي.

وشهدت الاختبارات إقبالًا وتنظيمّا دقيقًا، حيث تقدم لها 700 متدرب، خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف استمر لمدة شهرين متواصلين تحت إشراف "مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم" بالجامع الأزهر، حيث لم تقتصر فترة الإعداد على الجانب المهاري فقط، بل شملت مراجعة شاملة للقرآن الكريم كاملاً، إضافة إلى مراجعة المتون المرتبطة بالتجويد والقراءات، كما تضمن البرنامج محاضرات مكثفة في مجالات العقيدة والتربية، لضمان تخريج معلم يتمتع بحصانة فكرية وتربوية تؤهله للتعامل مع مختلف الفئات العمرية في أروقة المحافظات.

وشملت الاختبارات؛ اختبارات مميكنة بالصوت والصورة لحفظ القرآن الكريم كاملاً مع مراعاة أحكام التجويد والأداء، ولجان فكرية لاختبار العلوم التربوية، لضمان امتلاك المتدرب مهارات التواصل والتدريس الحديثة، إضافةً إلى اختبار في العقيدة الإسلامية لضمان سلامة الفكر والمنهج.

وصرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، قائلاً: "إن هذه الاختبارات تأتي تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، بضرورة انتقاء أفضل الخريجين من الأزهر للقيام بمهمة تحفيظ كتاب الله، ونحن لا نبحث عن الحفظة فقط، بل نبحث عن المعلم القدوة الذي يحمل وسطية الأزهر وينقلها للأجيال الناشئة في جميع ربوع مصر، ليكون الأزهر الشريف دائما هو الملاذ الآمن لتعلم القرآن الكريم وفهمه فهمًا صحيحًا.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أهمية هذه الدفعة في سد العجز وتلبية الإقبال المتزايد على الأروقة بالمحافظات، مضيفًا أن الجامع الأزهر يعمل وفق خطة منهجية تبدأ من التدريب والتطوير وتنتهي بالاختبار والتقييم، وأن المتدربين الذين يؤدون اختباراتهم اليوم هم نتاج جهد كبير بذله مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن، وسوف يتم توزيع المجتازين منهم على فروع الرواق الأزهري بالجمهورية، لضمان تقديم خدمة مجانية متميزة تليق بمؤسسة الأزهر الشريف.