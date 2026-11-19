في إطار توجيهات الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، بمواصلة دعم التجربة اليابانية ونشر ثقافة أنشطة توكاتسو بالمدارس الحكومية، واصل فريق توكاتسو بالمديرية جهوده لتنمية قدرات المعلمين وتفعيل أنشطة الباقة الأساسية، من خلال عقد جلسة تدريبية رقمية عبر تطبيق «Zoom»، استهدفت معلمي وإدارات بني سويف وإهناسيا والواسطى، باعتبارها من الإدارات الرائدة في تنفيذ أنشطة الباقة الأساسية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هاني رجائي، مدير عام التعليم العام، والدكتور مصطفى أبو اليزيد، مسؤول أنشطة توكاتسو اليابانية بالمديرية.

وتناولت الجلسة عددًا من المحاور التدريبية، في مقدمتها آليات الإعداد والتحضير لنشاط «المناقشات التوجيهية»، وخطوات تنفيذه بصورة فعالة داخل الفصل، إلى جانب توضيح دور المعلم في توجيه التلاميذ وتيسير مشاركتهم، بما يسهم في تنمية مهارات التفكير والحوار والتعبير عن الرأي، وتعزيز الثقة بالنفس والعمل الجماعي.

وتأتي هذه الجلسة ضمن خطة المديرية لنقل الخبرات وتبادل الممارسات الناجحة، وبناء قدرات المعلمين، بما يضمن التطبيق الفعلي لأنشطة توكاتسو داخل المدارس، وتحويلها إلى ممارسات تربوية تسهم في بناء شخصية التلميذ وتنمية مهاراته الحياتية والاجتماعية. توكاتسو أسلوب حياة.. والتعلم ممارسة.