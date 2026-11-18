التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم، ممثلي نماذج مجلس الشيوخ والشباب والطلائع، في حضور كامل علي غطاس السكرتير العام للمحافظة، الأستاذ هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة، ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب، ومجدي حلمي مدير إدارة التعليم المستمر، علي حسن مسؤول البرلمان بالمديرية.

في مستهل اللقاء رحب المحافظ بالشباب المشاركين، مؤكداً أن جميع المقترحات والأفكار التي يطرحونها محل اهتمام ودراسة، وأن المحافظة مستعدة للتعاون معهم في مختلف الملفات، مشيراً إلى أهمية الاستماع إلى رؤاهم وآرائهم والعمل على تحويل المقترحات الجادة إلى خطوات عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأكد المحافظ أن الوعي يمثل أساساً لمعالجة الكثير من المشكلات المجتمعية، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الأطراف وتوحيد الجهود، باعتبار أن جهة واحدة لا تستطيع القيام بكل شيء بمفردها، لافتاً إلى أن المحافظة تعمل على تعزيز مشاركة أبنائها في جهود التنمية، ومن بينها اللقاءات التي عُقدت بشأن مبادرة "بصمة سويفي"، بهدف توحيد جهود أبناء المحافظة وتنظيم مشاركتهم جنباً إلى جنب مع الجهات التنفيذية.

ودعا المحافظ الشباب للعمل المشترك الجاد في عدد من الملفات والقضايا المجتمعية، للخروج بتوصيات محددة، مشيرًا إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لمناقشة آليات جميع المقترحات من خلال عقد المزيد من اللقاءات والاجتماعات والمتابعة لما يتم إنجازه، مؤكدًا أن البداية الحقيقية لحل أي مشكلة تكون في الاعتراف بوجودها وتحديد أبعادها ثم التحاور بشأنها والبحث عن الحلول والبدائل المناسبة وفق الإمكانيات المتاحة.

وأشار المحافظ إلى أن هناك ظروف وتحديات تشهدها المنطقة المحيطة بالدولة تفرض علينا أولاً الوعي بها، ومن ثم التكاتف والتعامل مع المتطلبات والتحديات بصورة مختلفة، بما يعزز قدرة المجتمع على مواجهة تلك التحديات، وتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدًا أن الحوار وتوحيد الجهود يمثلان الطريق للوصول إلى مستوى الوعي المطلوب داخل المجتمع السويفي، مضيفًا "الكرة الآن في ملعبكم .. ونتطلع إلى رؤية أفكاركم ومقترحاتكم.. ودورنا أن نحولها إلى واقع ملموس"

واستعرض المحافظ بعض التجارب التي تعمل عليها المحافظة في هذا الإطار، والتي من ضمنها قيام المحافظة بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحة، ومجلس التعلم حيث تم عقد لقاءات واجتماعات متخصصة أسفرت عن عدد من التوصيات، أعقب ذلك اجتماعات أخرى لتذليل معوقات التنفيذ ومتابعة تطبيق تلك التوصيات على أرض الواقع، بما يعكس أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية للوصول إلى نتائج ملموسة.

واستمع المحافظ إلى آراء ومقترحات الشباب المشاركين، وما طرحوه من مشكلات وتحديات في عدد من الملفات، إلى جانب رؤيتهم للحلول المناسبة، مؤكداً أهمية دراسة هذه المقترحات والاستفادة منها في تطوير العمل التنفيذي والخدمات المقدمة للمواطنين.



ومن جانبه، أعرب السكرتير العام عن سعادته بالتواجد وسط شباب المحافظة والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم، مؤكداً أن الدولة تحتاج إلى مشاركة الشباب الفاعلة والبناءة في مختلف مجالات العمل، باعتبارهم قادة المستقبل، وأن دورهم لا يقتصر على طرح الأفكار، وإنما يمتد إلى المشاركة في دراستها ومتابعة تنفيذها، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية.

من ناحيته قدم مدير عام الشباب والرياضة، عرضا سريعاً، عن برلمان الطلائع والشباب والشيوخ، تضمن الإشارة إلى فوز 20 طليعاً على مستوى المحافظة في انتخابات برلمان الطلائع والذي يصل عدد أعضاء الجمعية العمومية الخاصة به إلى 1850 فرداً، فيما فاز 27 في برلمان الشباب والبالغ عدد أعضاء جميعته العمومية 900 حتى 2025.

وعلى صعيد المشاركة في المبادرات المجتمعية، شارك أعضاء البرلمان في مبادرات" نتشارك.. مشوار وعي... ولا لعمالة الأطفال..) وشهدت فوز بعض أبناء المحافظة فيها، بجانب فوز آخرين في انتخابات اللجان النوعية على مستوى الجمهورية مثل لجنتي الدفاع والأمن القومي والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

بدورهم، أعرب ممثلو نماذج المحاكاة عن تقديرهم للمحافظ لإتاحة الفرصة للحوار المباشر والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، مؤكدين أن اللقاء كان مثمراً، وشهد تفاعلاً إيجابياً ومناقشات بناءة حول عدد من القضايا والمشكلات وسبل التعامل معها.