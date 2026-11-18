تحدث المطرب عمر كمال عن فكرة عدم زواجه حتى الآن، رغم تصريحاته أكثر من مرة بأنه مرتبط ويعيش قصة حب، موضحًا أن مشروع الزواج لم يكتمل حتى الآن دون وجود سبب واضح لذلك.

وتابع عمر كمال حديثه خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل»، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية «صدى البلد 2»، قائلًا: «مفيش جوازة بتكمل معايا لحد الآخر، وأنا مش شخص عصبي ولا طباعي صعبة، وبحس إن ربنا اداني الشهرة والفلوس، لكن حياتي الشخصية والعاطفية مش ماشية معايا خالص».

وأشار عمر كمال إلى أن مواصفات شريكة حياته المستقبلية تتمثل في أن تكون شخصية حنونة وعلى خلق، وقادرة على تحمل مسؤوليات منزلها، وأن تكون جميلة في عينه، معقبًا: «نفسي تكون حنينة ومحترمة، وقدرت تتحمل إنها تفتح بيت، وتكون حلوة في عيني أنا».

وأضاف عمر كمال أنه دائمًا ما يتحدث مع نفسه ويناقشها في أمور مر بها، مثل الخذلان وتفاصيل حياته العملية، مؤكدًا أن كل هذه الأمور لا يفضل الحديث فيها مع أي شخص آخر غير نفسه.