

أعلنت مليشيا الحوثي تنفيذ هجوم صاروخي استهدف مطار الملك خالد الدولي والمركز المالي في العاصمة السعودية الرياض، باستخدام صواريخ مجنحة، في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وقالت الفصائل، في بيان منسوب إليها، إنها استهدفت الموقعين بصواريخ مجنحة، دون أن تتوافر في المعلومات الأولية تفاصيل مؤكدة بشأن توقيت الهجوم أو حجم الأضرار الناجمة عنه، وما إذا كانت الصواريخ قد أصابت أهدافها بالفعل أم جرى اعتراضها بواسطة الدفاعات الجوية السعودية.

ويكتسب الإعلان أهمية خاصة نظرًا لحساسية الموقعين المستهدفين، إذ يُعد مطار الملك خالد الدولي أحد أبرز المنشآت الحيوية في المملكة، فيما يمثل المركز المالي بالرياض منطقة اقتصادية مهمة تضم مؤسسات وشركات ومرافق مرتبطة بالقطاع المالي والاستثماري.

وأضافت هذه التصريحات إلى سلسلة من الهجمات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الأخيرة، وسط تصاعد المواجهة بين القوات السعودية والفصائل المسلحة في اليمن، واتساع نطاق الاستهداف ليشمل منشآت حيوية ومواقع اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

وفي المقابل، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية، الأربعاء 18 نوفمبر، اعتراض وتدمير صاروخ مجنح أُطلق باتجاه منطقة الرياض، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم التحالف، اللواء تركي المالكي.

كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي انفجار قوي في العاصمة الرياض، مع مشاهدة تصاعد دخان بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، دون أن يتضح على الفور ما إذا كان الانفجار مرتبطًا بالصاروخ الذي أعلن التحالف اعتراضه.

