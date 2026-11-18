أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن أولوية الرعاية إذا مرضت والدة امرأة وابنها في الوقت نفسه، موضحًا أن الأصل هو الحرص على الجمع بين رعاية الأم والابن، وعدم التقصير في حق أي منهما.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريح له، أن رعاية الأم ورعاية الابن من المسؤوليات المهمة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يسعى إلى التوفيق بينهما، وإذا تعذر عليه ذلك، فعليه الاستعانة بالآخرين والتناوب معهم في تقديم الرعاية، خاصة أن المرض قد يجعل المريض في حاجة مستمرة إلى من يساعده.

أولوية الرعاية في المرض

وأشار إلى أن تحديد من تكون له الأولوية لا يكون بمجرد صلة القرابة، وإنما بالنظر إلى طبيعة الحالة الصحية لكل منهما، ومدى خطورة المرض واحتياج المريض إلى وجود من يرعاه، موضحًا أنه إذا كانت الأم تعاني من أزمة قلبية أو تحتاج إلى جهاز أكسجين ومتابعة مستمرة، بينما يعاني الابن من دور برد يمكن لشخص آخر رعايته، فإن الأولوية في هذه الحالة تكون للأم، لعدم إمكانية الاستغناء عن وجود من يتولى رعايتها.

وأكد الشيخ حسن اليداك أن المرأة إذا لم تستطع الجمع بين رعاية والدتها وابنها، فعليها تقدير احتياج كل منهما، وتقديم الرعاية التي لا يمكن الاستغناء عنها في الحالة الأكثر احتياجًا، مع محاولة توفير من يساعدها في رعاية الطرف الآخر.

