أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن بالغ تقديره للكونجرس الأمريكي، لتكريمه اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمنحه "الميدالية الذهبية للكونجرس"، تقديرًا لإرثه التاريخي ودوره الرائد في إرساء دعائم السلام.

وأكد الرئيس السيسي، في تدوينة له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أن هذا التكريم يعكس تقدير العالم لإرث الرئيس الراحل الذي يجسد قيمة السلام الحقيقية، والقدرة على تحقيقه متى توافرت الإرادة السياسية والشجاعة في اتخاذ القرار.

ودعا الرئيس السيسي إلى استلهام تلك التجربة التاريخية في الوقت الراهن، قائلاً: "وعلينا جميعًا في هذه الظروف التي تمر بها منطقتنا وتؤثر على العالم بأكمله، أن نستحضر روح السلام وأثره في منع الصراعات، وتهيئة الأجواء من أجل مستقبل أفضل لكل الشعوب".

ويُعد منح الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي أرفع وسام مدني يمنحه الكونجرس، ويأتي تتويجًا لمسيرة الرئيس الراحل أنور السادات وجهوده التاريخية التي غيرت وجه المنطقة وفتحت آفاق السلام في الشرق الأوسط.