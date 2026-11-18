نصح المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، المواطنين الراغبين في شراء المعدن الأصفر باستغلال التراجعات الحالية، معتبرًا أن الوقت الحالي مناسب للشراء، مع ضرورة تقسيم عمليات الشراء على مراحل وعدم التسرع في اتخاذ القرار.

رئيس شعبة الذهب ينصح المواطنين بالشراء على مراحل وعدم التسرع

وقال ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، إن «وقت الشراء جيد الآن»، لكنه شدد على أهمية أن يكون قرار الشراء تدريجيًا، وألا يندفع المواطنون وراء التحركات اليومية للأسعار، في ظل التقلبات الحادة التي يشهدها سوق الذهب عالميًا.

وأضاف أن المتغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية سريعة وعنيفة، ولا يمكن توقع تأثيراتها بصورة دقيقة، وهو ما ينعكس على حركة أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر شهد في فترات سابقة موجات هبوط أعقبها ارتفاع جديد، ما يستدعي التعامل معه باعتباره استثمارًا طويل المدى وليس وسيلة لتحقيق مكاسب سريعة.

وأوضح رئيس شعبة الذهب أن حركة البيع والشراء في السوق حاليًا متوازنة، ولا تسير بوتيرة واحدة، بسبب حالة الترقب والتردد لدى المواطنين، في انتظار اتضاح اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن التضخم وارتفاع الأسعار كان لهما تأثير عميق، في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات العالمية، مؤكدًا أن من يقرر شراء الذهب عليه التحلي بالصبر وعدم الانسياق وراء التقلبات اللحظية، قائلًا: «ما يتعجلش ويكون قلبه جامد».