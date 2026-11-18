قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب تمر بمرحلة هبوط عنيف، متأثرة بالتوجهات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الأخبار والتوقعات الاقتصادية تؤثر بقوة وسرعة على حركة المعدن الأصفر.

الأوقية تراجعت من 4 آلاف إلى 3780 دولارًا

وأوضح ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، أن أسعار الذهب تراجعت إلى نحو 3780 دولارًا للأوقية، بعدما كانت قد تجاوزت مستوى 4 آلاف دولار، لافتًا إلى أن قرار رفع الفائدة الأمريكية، إلى جانب التوقعات بشأن زيادة جديدة بواقع 25 نقطة خلال الشهر المقبل، من العوامل المؤثرة في الأسعار.

وأضاف أن الذهب شهد تقلبات حادة على مدار سنوات طويلة، مستشهدًا بما حدث خلال عامي 2011 و2012، عندما سجل نحو 1900 دولار للأوقية، قبل أن يتراجع إلى 1070 دولارًا في سنوات لاحقة، ثم يعاود الارتفاع مجددًا وصولًا إلى نحو 5600 دولار في أواخر يناير 2026.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن المتغيرات العالمية الحالية سريعة وعنيفة، ولا يمكن التنبؤ بمسارها أو بتأثيراتها على الأسعار، موضحًا أن الذهب من أكثر الأصول تأثرًا بهذه التحولات، وأن حركة الأسعار لا تسير في اتجاه واحد بصورة مستمرة.