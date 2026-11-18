اعلن الجيش الإسرائيلي عن مواصلة عملياته العسكرية لإزالة ما وصفه بـ«أي تهديد فوري» تشكله حركة حماس، مشددًا على أن قواته ستواصل التحرك ميدانيًا لمنع تنفيذ هجمات تستهدف القوات الإسرائيلية أو المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه مناطق وسط قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا جديدًا، مع بدء القوات الإسرائيلية تحركًا بريًا في محيط أحد مخيمات اللاجئين، في تطور يُعد من أبرز التحركات الميدانية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقًا لما أوردته تقارير إعلامية، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية في المنطقة الوسطى من القطاع، بالتزامن مع تنفيذ ضربات وإصدار أوامر بإخلاء مناطق سكنية، الأمر الذي دفع عددًا من الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم بحثًا عن أماكن أكثر أمنًا.

وفي بيان نقلته وسائل الإعلام، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحتفظ بحرية التحرك والمناورة كلما دعت الضرورة إلى إزالة أي تهديد فوري في قطاع غزة، مؤكدًا أن قواته ستواصل تنفيذ المهام العسكرية التي تستهدف منع تعرض جنوده للخطر. ويعكس هذا الموقف تمسك المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بمنح قواتها صلاحية التدخل الميداني، حتى مع استمرار التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

في المقابل، اعتبرت حركة حماس أن العملية العسكرية الإسرائيلية تمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، محذرة من تداعيات استمرار الهجمات والتهجير القسري للسكان، وحمّلت إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية عن نتائج التصعيد العسكري وما قد يترتب عليه من تدهور إضافي للأوضاع الإنسانية.

وذكرت وكالة «رويترز» أن التحرك البري الإسرائيلي شمل تقدم دبابات على طريق صلاح الدين الرئيسي، في منطقة تقع غرب الخط الأصفر، مشيرة إلى أن العملية تمثل تحركًا بريًا لافتًا من نوعه منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

كما نقلت الوكالة عن مصادر طبية فلسطينية مقتل ثلاثة أشخاص جراء هجمات إسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع خلال يوم الأربعاء، وسط استمرار عمليات النزوح من المناطق التي تشهد تحركات عسكرية وقصفًا مدفعيًا.

وتشير هذه التطورات إلى هشاشة اتفاق التهدئة، في ظل استمرار الخلافات بشأن الالتزامات الأمنية والعسكرية، وعدم التوصل إلى تسوية نهائية للقضايا المرتبطة بمستقبل القطاع والوجود العسكري الإسرائيلي ونزع سلاح حماس، ما يثير مخاوف من اتساع دائرة المواجهات وعودة التصعيد على نطاق أكبر.