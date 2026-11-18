قال الإعلامي أحمد موسى إن اللواء الراحل فؤاد علام كان أول من تحدث عن اقتحام جماعة الإخوان للسجون، مؤكدًا أنه سبق إلى طرح هذه الرواية والتأكيد على مسؤولية الجماعة عن اقتحام السجون.

أحمد موسى يروي تهديد عصام العريان بسبب تصريحات فؤاد علام

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، أنه سبق أن نشر تصريحًا على لسان اللواء فؤاد علام، قال فيه إن جماعة الإخوان هي التي اقتحمت السجون، موضحًا أن هذا التصريح أثار رد فعل من عصام العريان، القيادي بالجماعة آنذاك.

وأوضح موسى أنه تعرض لتهديد من عصام العريان بسبب نشر التصريح، مشيرًا إلى أن العريان قال له: «هحبسك أنت واللواء فؤاد علام»، ليرد عليه موسى بقوله: «مش هتقدر».

وشدد موسى على أن اللواء فؤاد علام كان أول من أعلن أن جماعة الإخوان هي التي اقتحمت السجون، معتبرًا أن ما طرحه الراحل في هذا الشأن كان من أبرز المواقف التي ارتبطت بمواجهته للتنظيم.