تركت مباريات دوري أمم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم ودوري الأمم الأوروبية، إلى جانب تصفيات كأس الأمم الأفريقية وبعض المباريات الودية، بصمة واضحة على النسخة الجديدة من التصنيف العالمي للرجال، التي احتُسبت فيها نتائج 169 مباراة.

لم يطرأ أي تغيير على المراكز الأربعة الأولى؛ إذ تواصل إسبانيا، بطلة العالم، تصدر القائمة، تليها الأرجنتين - التي خسرت نهائي كأس العالم 2026 - في المركز الثاني، بينما جاءت فرنسا وإنجلترا في المركزين الثالث والرابع على التوالي. وفي سياق متصل ضمن المراكز المتقدمة، يبرز اسم المغرب (في المركز الخامس، بتقدم مركزين)، الذي حقق أفضل تصنيف له منذ بدء العمل بنظام التصنيف في عام 1993، وذلك بفضل انتصاراته المتتالية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة العام المقبل.

وبذلك تجاوز "أسود الأطلس" كلاً من البرتغال (المركز السادس) والبرازيل (المركز السابع)، اللتين تراجعتا مركزاً واحداً لكل منهما. وفي الوقت ذاته، نجحت كولومبيا (في المركز العاشر، بتقدم مركز واحد) في اقتحام قائمة العشرة الأوائل لأول مرة منذ أكتوبر 2024، على حساب المكسيك التي تراجعت ثلاثة مراكز.

ومن بين الفرق التي لفتت الأنظار أيضاً، يأتي منتخب كندا (25، +2)؛ إذ نجح هذا الفريق -الذي يخطو خطوات رائدة- في حجز مقعده في المرحلة النهائية من البطولة الدولية الثانية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، وذلك بعد تحقيقه انتصارين في مواجهتيه المزدوجتين أمام منتخب غواتيمالا (97، -2). وقد أدى هذا الصعود للمنتخب الكندي إلى تراجع كل من مصر (26، -1) وأستراليا (27، -1) بمركز واحد إلى الوراء.

وشهدت قائمة المنتخبات الخمسين الأولى دخول سلوفينيا (49، +3) على حساب تشيلي (51، -1)، ما غيّر توزيع ممثّلي الاتحادات القارية ضمن هذه القائمة.

فقد بات الاتحاد الأوروبي ممثَّلاً بـ25 منتخباً، أي نصف القائمة، مقابل عشرة منتخبات للاتحاد الأفريقي وسبعة لاتحاد أمريكا الجنوبية وأربعة لكلّ من الاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم. أما اتحاد أوقيانوسيا، فلا يزال دون ممثل بين الخمسين الأوائل.

ومن أبرز المنتخبات التي سجّلت تقدماً في النسخة الجديدة مالي (43، +4)، التي عَزَّزت حضورها في قائمة الخمسين الأوائل. كما أحرزت منتخبات خارج قائمة المئة الأوائل تقدماً لافتاً، منها ليبيا (106، +7) وتوجو (113، +7) ونيكاراجوا (132، +5) وإستونيا (117، +5).