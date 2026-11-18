دخل المغربي عيسى ديوب، مدافع إيبسويتش تاون الإنجليزي، دائرة اهتمامات نادي الشباب السعودي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة النادي لتدعيم خطه الخلفي.

وكان ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة قُدرت قيمتها بنحو مليون دولار، إلا أن المفاوضات لم تكتمل بسبب تمسك إدارة القلعة الحمراء باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وذكرت إذاعة «راديو مارس» المغربية أن عيسى ديوب أصبح أحد أبرز الخيارات المطروحة أمام مسؤولي الشباب، بعدما لفت أنظار إدارة النادي التي تتابع موقفه تمهيدًا للتحرك لضمه في يناير المقبل.

وأشار التقرير إلى أن المدافع المغربي، البالغ من العمر 29 عامًا، يحظى باهتمام كبير من إدارة الشباب، التي تسعى للاستفادة من خبراته في الملاعب الأوروبية وإمكاناته الدفاعية، من أجل تعزيز الخط الخلفي للفريق خلال النصف الثاني من الموسم.

وأضافت الإذاعة أن إدارة النادي السعودي من المنتظر أن تبدأ اتصالاتها مع اللاعب ومحيطه، إلى جانب مسؤولي إيبسويتش تاون، خلال الأسابيع المقبلة، للتعرف على المطالب المالية وبحث إمكانية إتمام الصفقة.

وفي حال نجاح الشباب في حسم التعاقد مع عيسى ديوب، فقد تتراجع فرص ياسر إبراهيم في الانتقال إلى الفريق السعودي، خاصة أن مدافع الأهلي لم يجدد تعاقده مع النادي حتى الآن.

ويحتل الشباب المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 نقطة، جمعها من 11 مباراة، ويسعى لتحسين نتائجه وموقعه في جدول المسابقة خلال الفترة المقبلة.