أنهى منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، استعداداته لمواجهة نظيره اليوناني، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، وسط طموحات بتحقيق بداية قوية في البطولة والمنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويخوض المنتخب الوطني، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه منتخبات قطر وبنما واليونان.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع اليونان في السادسة مساء الخميس، في أولى مواجهاته بالبطولة، بعدما خاض مرانه الختامي على ملعب الغرافة، لوضع اللمسات الأخيرة على خطة المباراة وتجهيز اللاعبين للمواجهة.

وشهد المران حضور شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، ووليد درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، لمساندة اللاعبين والجهاز الفني قبل ضربة البداية.

تاريخ مشاركات منتخب مصر في كأس العالم للناشئين

وتعد المشاركة الحالية الخامسة لمنتخب مصر في تاريخ كأس العالم للناشئين، بعدما سبق له الظهور في أربع نسخ سابقة.

وكانت المشاركة الأولى للفراعنة عام 1987، حيث ودع المنتخب المنافسات من دور المجموعات، قبل أن يستضيف البطولة في نسخة 1997، وينجح في بلوغ الدور ربع النهائي، الذي شهد خروجه أمام منتخب إسبانيا.

وجاء الظهور الثالث في نسخة العام الماضي التي أقيمت في قطر، وودع المنتخب المصري المنافسات من دور الـ32 بعد الخسارة أمام سويسرا.

نظام التأهل في كأس العالم للناشئين

وتقام النسخة الحالية من البطولة بمشاركة 48 منتخبًا، للمرة الثانية على التوالي، حيث تم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، تضم كل منها أربعة فرق.

وتنص لائحة البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ32، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، لتكتمل قائمة المتأهلين إلى المرحلة الإقصائية.