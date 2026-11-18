تقدم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة إلى الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ أصول الفقه، الوكيل الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا، بمناسبة اختياره عضوًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

مفتي الجمهورية يهنئ الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي باختياره عضوا بهيئة كبار العلماء بالأزهر

وأكد مفتي الجمهورية أن هذا الاختيار يجسد تقديرًا لمكانة علمية راسخة ومسيرة حافلة بالعطاء في مجال أصول الفقه تدريسًا وتأليفًا، وما قدمه فضيلته من إسهامات في تأصيل القواعد والمناهج الفقهية، وخدمة الدراسات الشرعية.

وسال الله تعالى أن يبارك في جهوده، وأن يجعل علمه وعمله نافعًا للأزهر الشريف والأمة الإسلامية.