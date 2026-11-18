أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن حكم اصطحاب الأطفال إلى صلاة الجمعة، إذا كانوا يتحركون أو يصدرون أصواتًا قد تشغل المصلين عن الصلاة والاستماع إلى الخطبة، موضحًا أن الأمر يتوقف على عمر الطفل ومدى قدرته على الالتزام بآداب المسجد.

حكم اصطحاب الأطفال إلى صلاة الجمعة

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الطفل الذي يقل عمره عن 7 سنوات قد يصعب التحكم في حركته أو إلزامه بالجلوس طوال وقت الصلاة، ولذلك يكون الأولى تركه في المنزل إذا كان اصطحابه سيؤدي إلى تشويش المصلين.

وأضاف أنه لا مانع من اصطحاب الطفل الذي بلغ 7 سنوات أو تجاوزها إلى المسجد، مع تعليمه آداب المسجد وتوضيح أنه مكان للصلاة والعبادة والاستماع إلى الخطبة، وأن عليه الجلوس في مكانه وعدم الحركة أو القيام بما يشغل الآخرين، مشيرًا إلى أن الطفل في هذا العمر يكون أكثر قدرة على استيعاب هذه التعليمات والاستجابة لها.

وشدد الدكتور علي فخر على أهمية اعتماد أسلوب المكافأة بدلًا من العقاب في تعويد الأطفال على الالتزام داخل المسجد، موضحًا أن تشجيع الطفل بمكافأة بسيطة يحبها بعد الصلاة، إذا التزم بالهدوء وحسن التصرف، يساعد على تكوين ارتباط إيجابي لديه بالمسجد، ويجعله أكثر إقبالًا على الذهاب إليه، بدلًا من تخويفه بالعقاب أو الضرب.

وأشار إلى أنه يُستحب أن يجلس الأب بجوار ابنه أثناء الصلاة، وألا يتركه وسط مجموعة من الأطفال حتى لا ينشغلوا باللعب، كما لا مانع من الجلوس في الصفوف المتأخرة، والخروج بالطفل إلى خارج المسجد قليلًا إذا حدثت منه حركة أو ضوضاء، ثم العودة به مرة أخرى عند هدوئه، وذلك في إطار تعويده على صلاة الجمعة والمحافظة على راحة المصلين.