أجابت دار الإفتاء عن سؤال أحد متابعيها حول حكم إعطاء الأخت المطلَّقة من الزكاة؟ وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

حكم إعطاء الأخت المطلَّقة من الزكاة

وأكدت دار الإفتاء أنه إذا كانت الأخت المطلقة مستحقة للزكاة، بأن كان دخلها لا يكفي حاجاتها الأصلية من المأكل والمشرب والمسكن ونحوها، جاز لأخيها أن يدفع إليها من زكاة ماله، بل يكون دفعها إليها أولى.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن ذلك إذا لم تكن نفقتها واجبةً عليه بحكم القضاء، فإن كانت نفقتها قد ثبتت عليه، جاز له أن يدفع إليها من زكاته بشرط ألا يحتسب ما دفعه من الزكاة من النفقة الواجبة عليه.

هل يجوز إخراج الزكاة كلها أو بعضها للأقارب؟

وكانت دار الإفتاء قالت إنه يجوز إخراج الزكاة كلها أو بعضها للأقارب، ما عدا الأصول والفروع؛ كالأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60].

وأشارت إلى أن إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» رواه الإمام أحمد في "مسنده" والترمذي والنسائي وابن ماجه في "سننهم" من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه.

حكم إخراج أموال الزكاة بنية «الصدقة» عن المتوفين

قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من التصدق عن المتوفين من أموال الزكاة، إلا أنه لا يسع الإنسان أن يخرج الزكاة بنية الصدقة.

وأوضح «فخر»، خلال استضافته بأحد القنوات الفضائية ، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للرجل إخراج صدقة على روح زوجته وأمه المتوفاة من أموال الزكاة؟»، أنه لا مانع من التصدق من مال الزكاة، لكن في هذه الحالة لا يكون إنفاقه تحت مسمى الصدقة، وإنما الزكاة، منوها بأن الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام.

وأضاف أنه لا يصح إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة، وإنما يمكن التقرب إلى الله بهذه الزكاة والدعاء بأن يرحم الله تعالى المتوفين بهذه الزكاة، منبها إلى أنه لا يسع الإنسان إخراج الزكاة بنية أخرى، وإنما ينبغي أن تخرج بنية الزكاة وفي مصارف الزكاة.