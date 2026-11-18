أجرى اللواء أركان حرب مهندس بدر حسني ندا، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع محور الخارجة – سوهاج، الذي يبلغ طوله الإجمالي 142 كم، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من المشروع بطول 25 كم .

متابعة مشروعات التنمية العمرانية والخدمية

وأوضحت محافظة الوادي الجديد أن الجولة تأتي في إطار متابعة مشروعات التنمية العمرانية والخدمية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء هاني مصطفى كامل محمود الإسكندراني، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بشأن دفع معدلات العمل بالمشروعات القومية والتنموية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وشملت الجولة تفقد أعمال التنفيذ على أرض الواقع، ومتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية، والوقوف على نسب الإنجاز ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، وذلك بحضور ممثلي شركة المكتب الهندسي للمقاولات، الشركة المنفذة للمشروع، واستشاري الجهاز مكتب «سبكترم».

تكثيف معدلات العمل وزيادة ساعات التنفيذ

ووجّه رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد بضرورة تكثيف معدلات العمل وزيادة ساعات التنفيذ، لضمان الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، تمهيدًا لدخول المشروع الخدمة في أسرع وقت ممكن.

ويُعد محور الخارجة - سوهاج من المشروعات المهمة التي تستهدف دعم شبكة الطرق ورفع كفاءة الربط بين محافظة الوادي الجديد والمحافظات المجاورة، بما يسهم في تسهيل حركة انتقال المواطنين والبضائع، ودعم الأنشطة الاستثمارية والزراعية، وتعزيز فرص التنمية بالمحافظة.