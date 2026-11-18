حسم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الجدل المثار حول علاقته بالفنان عمرو دياب، بعد انتشار أنباء تزعم وجود خلاف بينهما خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت هذه الشائعات بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه عدد من الفنانين وهم يوجهون رسائل تهنئة لتركي آل الشيخ، في الوقت الذي لفت فيه غياب عمرو دياب عن الفيديو انتباه البعض، وفتح الباب أمام تكهنات بشأن وجود توتر في علاقتهما.

ولم يترك تركي آل الشيخ هذه الأنباء دون رد، إذ تفاعل مع أحد المنشورات التي تحدثت عن الخلاف المزعوم، وعلق على آلامر ، قائلا: «غير صحيح».

