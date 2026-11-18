تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لاتهامه باحتجاز زوجته داخل شقة سكنية بمدينة بدر، وإجبارها على الطلاق والتنازل عن منقولاتها وكافة حقوقها الشرعية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شخص باحتجاز زوجته داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بدر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين صحة الواقعة.

إجبارها على التنازل عن حقوقها

وكشفت التحريات أن المتهم احتجز زوجته داخل الشقة، للضغط عليها وإجبارها على الطلاق منه والتنازل عن منقولاتها الزوجية وكافة حقوقها الشرعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، فيما يجري التحقيق معه للوقوف على ملابساتها.

