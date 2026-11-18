كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بإشهار سلاح أبيض حال سيره أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.







بالفحص أمكن تحديد الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو بتاريخ 17/ الجارى ، لخلاف بينه وبين قائد سيارة حول أولوية المرور بدائرة قسم شرطة البساتين وقيامه بإشهار السلاح بقصد ترهيبه ، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.





تم التحفظ على الدراجة النارية، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





