أكد المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حماة الوطن بالقاهرة، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، تعكس توجه الدولة المصرية نحو مرحلة اقتصادية جديدة تقوم على تعظيم الإنتاج، وتوطين الصناعة، وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن ما تضمنته كلمة الرئيس من مؤشرات اقتصادية بشأن معدلات النمو، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يعكس حجم التحولات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، والجهود المبذولة لتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من بناء وتجهيز البنية التحتية إلى تحقيق أقصى استفادة منها اقتصاديًا، من خلال التوسع في المشروعات الإنتاجية، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

تمكين القطاع الخاص

وأشار أمين شباب حماة الوطن بالقاهرة إلى أن تمكين القطاع الخاص ومنحه دورًا أكبر في النشاط الاقتصادي يمثل أحد المحاور المهمة لجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن المستثمر يحتاج إلى بيئة مستقرة، وتشريعات واضحة، وإجراءات سريعة، إلى جانب حوافز حقيقية تضمن استدامة المشروعات وقدرتها على النمو والتوسع.

وأكد أن ما شهدته مصر من تطور في قطاعات الطرق والنقل والموانئ والطاقة والمناطق الصناعية يمثل قاعدة مهمة للانطلاق نحو اقتصاد أكثر إنتاجية، لافتًا إلى أن هذه المقومات تمنح مصر فرصًا واعدة لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أوضح أن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والربط الكهربائي يمثل فرصة استراتيجية لدعم التنمية الصناعية وجذب استثمارات جديدة، خاصة في المجالات التكنولوجية والصناعات التي تعتمد على توافر مصادر طاقة مستقرة ومستدامة.

استراتيجية الصناعة 2030

ولفت إلى أهمية استراتيجية الصناعة 2030، باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالصناعات التي تمتلك فيها مصر فرصًا حقيقية للنمو، وزيادة المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

كما أشار إلى أن اهتمام الدولة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية يعكس إدراكًا لأهمية الاقتصاد الرقمي باعتباره أحد محركات النمو خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن الاستثمار في التكنولوجيا وتأهيل الشباب لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الصناعية.

وأضاف أن الشباب المصري يمثل عنصرًا أساسيًا في معادلة التنمية، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في المشروعات الإنتاجية وريادة الأعمال والقطاعات التكنولوجية الحديثة، بما يتيح لهم فرصًا حقيقية للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني.

واختتم المهندس محمد شلبي تصريحه بالتأكيد على أن نجاح المرحلة الاقتصادية المقبلة يرتبط بمدى انعكاس نتائج الإصلاحات والاستثمارات على حياة المواطنين، من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وزيادة الدخول، وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة.