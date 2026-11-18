قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 15 متهما، في القضية رقم 19632 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، لجلسة 19 يناير 2027، لاستكمال المرافعة.

هيئة المحكمة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

محاكمة 15 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2013، وحتى 4 يناير من عام 2020، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس المتهم الأول وتولى متهمان آخران قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي.

تمويل الجماعة الإرهابية

وأضافت التحقيقات، انضمام المتهمين من السادس وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الأول والثاني ومن السادس وحتى الأخير تهمة تمويل الإرهاب.

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين من الثالث وحتى الخامس بالتحريض والمساعدة في ارتكاب جناية تمويل الإرهاب، ووجه للمتهم الرابع حيازة سلاح تقليدي لاستعماله في ارتكاب جريمة إرهابية.