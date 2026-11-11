24 نوفمبر.. الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الطالبية

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، حجز محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 980 لسنة 2025 حصر أمن الدولة، ورقم 2545 لسنة 2025، جنايات الطالبية، لجلسة 24 نوفمبر للحكم.

قضية خلية الطالبية

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من 2024، وحتى 7 يناير 2025، انضم المتهم لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.