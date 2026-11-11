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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على طرفي مشاجرة بالقليوبية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بإحدى المواقع الإخبارية بشأن الإستغاثة بقيام عدد من الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على مسنة بالقليوبية .


 

 بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 7/ الجارى حضر لمركز شرطة كفر شكر طرف أول: (مالك مزرعة دواجن " له معلومات جنائية" )، وطرف ثان: (شقيقه "مالك مزرعة دواجن) وقررا بحدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات حول قيام الأول بعدم ترك المسافة القانونية لحرم الطريق المؤدى لمزرعة الثانى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .. وبعرضهما على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما .

 وفى وقتٍ لاحق قام (نجل الثانى وعامل) بوضع قطع حجرية بذات الطريق "محل الخلاف" مما يعوق وصول الأول لمزرعته ، وتم ضبط الطرفين ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية البلطجة القليوبية

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