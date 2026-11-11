تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ أبطال مصر وبطلاتها بإنجازاتهم في المحافل الرياضية الدولية

تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهنئة والتقدير إلى أبطال مصر وبطلاتها، بمناسبة الإنجازات الرياضية المتميزة التي حققوها في عدد من البطولات والمحافل الدولية، ونجاحهم في رفع اسم مصر وعلمها على منصات التتويج، في تأكيد جديد على ما يمتلكه الشباب المصري من قدرات ومواهب تؤهله للمنافسة على أعلى المستويات العالمية.

وتشمل التهنئة علي الرملي، لحصوله على الميدالية البرونزية في منافسات الجودو بأولمبياد الشباب داكار 2026، وسندس سنبل، لتحقيقها إنجازًا تاريخيًا بحصد ميدالية في منافسات الووشو كونغ فو بأولمبياد الشباب، وعبد الرحمن يونس، بعد إحرازه ثلاث ميداليات في بطولة العالم لرفع الأثقال، وتحطيمه الرقم القياسي العالمي في المجموع، إلى جانب سارة سمير، التي وصل رصيدها إلى 16 ميدالية عالمية خلال مشاركاتها في بطولات رفع الأثقال.

كما تهنئ التنسيقية عزمي محيلبة، بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية في بطولة العالم للرماية، وتأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وسارة حسني، لحصولها على الميدالية الفضية في منافسات سلاح الشيش بأولمبياد الشباب، ومحمد إسماعيل، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في رمي المطرقة بأولمبياد الشباب داكار 2026.

وتضم قائمة الأبطال أيضًا يوسف حسن كمال، الحاصل على الميدالية الذهبية في منافسات التايكوندو، ويحيى خالد صوابي، المتوج بالميدالية الذهبية في رمي القرص، وأحمد محمد زكي، الفائز بالميدالية البرونزية في الوثب العالي، وزين هشام، الذي حقق إنجازًا متميزًا بحصد ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات السباحة بأولمبياد الشباب داكار 2026.

وتؤكد التنسيقية أن هذه الإنجازات تمثل مصدر فخر واعتزاز للرياضة المصرية، وتعكس ما يزخر به الشباب المصري من طاقات واعدة وقدرات تنافسية في مختلف الألعاب الرياضية، كما تجسد أهمية الاستثمار في الشباب، واكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها، وتوفير الإمكانات والبيئة الداعمة لصقل قدراتهم، بما يسهم في استمرار حضور مصر القوي في البطولات الدولية وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وتختتم التنسيقية تهنئتها بتوجيه التحية والتقدير إلى أبطال مصر وبطلاتها، متمنية لهم دوام التوفيق ومواصلة مسيرة النجاح وحصد المزيد من البطولات، ورفع علم مصر عاليًا في مختلف المحافل الرياضية الدولية.