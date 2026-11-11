رئيس البرلمان يؤكد أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان

شارك المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في الاجتماع الثلاثي الثاني لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان، الذي عُقد بمقر مجلس النواب القبرصي، حيث ألقى ثلاث مداخلات خلال جلسات العمل، تناولت دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام والاستقرار، والتعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وتعزيز التعاون البرلماني مع وضع الشباب في صدارة الاهتمام.

هشام بدوي: القضية الفلسطينية تظل العقبة الأكبر أمام استقرار المنطقة

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن عدم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يظل العقبة الأكبر أمام استقرار المنطقة، ومصدرًا رئيسيًا لتجدد التوترات التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك خلال مداخلة المستشار هشام بدوي، أمام جلسة «دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام والاستقرار من خلال التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط»، حيث أكد أهمية الحوار في بناء الثقة واحتواء الأزمات، والمسؤولية المشتركة في دعم أمن الشعوب واستقرارها في ظل التحديات الإقليمية المتشابكة.

وأدان رئيس مجلس النواب استمرار الأعمال العسكرية والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوض فرص تحقيق السلام، فضلًا عن أنها تعكس توجهات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.

وأشار إلى استمرار مصر في جهودها لضمان تنفيذ جميع بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية، ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لبدء ممارسة مهامها، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها بشكل كامل، وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي الرامي إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

رفض الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان ودعم خفض التصعيد بين واشنطن وطهران

وفيما يتعلق بالملف اللبناني، أدان هشام بدوي استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم جهود التهدئة، مؤكدًا رفض مصر انتهاك سيادة لبنان، وضرورة الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة.

وجدد دعم مصر للحكومة اللبنانية في جهودها لحصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وعلى صعيد التوترات الإقليمية، أكد دعم مصر للتهدئة وخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وضمان حرية الملاحة البحرية عبر الممرات الدولية، مع ضرورة دفع المسار الدبلوماسي والحلول السياسية لتجنب اتساع دائرة الصراع.

كما أدان الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات والمساعي المصرية مع دول المنطقة والأطراف الدولية المعنية لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة، انطلاقًا من قناعة مصر بعدم وجود حل عسكري لها.