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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس النواب يهنئ النائب هشام الحصرى بفوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب
المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

حرص المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على تهنئة النائب هشام الحصرى بمناسبة فوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربى.

وبدوره وجه النائب هشام الحصري الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب والزملاء أعضاء المجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس، وذلك تعقيباً على التهنئة بحصوله على منصب نائب رئيس البرلمان العربي.  

في بداية كلمته، توجه "الحصري" بخالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على دعمه لترشحه لمنصب رئيس البرلمان العربي، مشيراً إلى أن سيادته بذل جهوداً كبيرة وتواصل مع رؤساء البرلمانات العربية داعماً لترشحه ممثلاً لجمهورية مصر العربية، وهو ما يعكس دور مصر العربي ومساندتها للأشقاء العرب. 

كما أعرب عن شكره لحزب "مستقبل وطن"، وعلى رأسهم النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، لدعمه وترشيحه، موصلاً الشكر لكافة النواب المصريين بالبرلمان العربي لكونهم داعمين ومساندين له لأقصى درجة.  

وأكد النائب أن انتخابه في منصب نائب رئيس البرلمان العربي لا يقتصر على كونه تقديراً لشخصه، بل هو تقدير لمصر وثقلها ودورها التاريخي في محيطها العربي. وأضاف أن مصر لم تكن يوماً بعيدة عن قضايا أمتها، بل ظلت ركيزة للعمل العربي المشترك وسنداً ومدافعاً عن أمن واستقرار أشقائها وحقوق شعوبهم، وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني.  

واختتم النائب هشام الحصري كلمته بالتعهد بحمل هذه المسؤولية بكل إخلاص، ليكون صوتاً يعبر عن مكانة مصر وثوابتها، ويسهم في تعزيز وحدة الأمة العربية. مؤكداً اعتزازه بمصريته باعتبار أن مصر ليست مجرد تاريخ يُفتخر به فحسب، بل هي مسؤولية تُحمل ومستقبل يُبنى ودور عربي لا يمكن التخلي عنه، مختتماً بالدعاء: "تحيا مصر عزيزة قوية وتحيا أمتنا العربية موحدة وآمنة".

المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة النائب هشام الحصرى نائب رئيس البرلمان العربى

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