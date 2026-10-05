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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس النواب: السادس من أكتوبر ذكرى ستظل مجدًا راسخًا في قلوبنا جميعًا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

تقدم المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى الاحتفال بنصر السادس من أكتوبر المجيد.

وقال المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن المجلس يقف اليوم في ظلال الذكرى الأجل والأبقى في تاريخ الوطن الحديث، بل وفي تاريخ الأمة العربية الممتد منذ قرون، وهي ذكرى السادس من أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن هذا اليوم سيظل مجدًا راسخًا في قلوب الجميع.

وأضاف أن في حياة الأمم أيامًا وأحداثًا يتحدد فيها مصيرها، وتُكتب فيها فصول مجدها، وتعبر فيها الأوطان من اليأس إلى سعة الأمل والنصر، ومن ظلال الانكسار إلى شروق المجد والفخر.

رئيس النواب: نصر أكتوبر أعلن للعالم عبقرية مصرية خالصة

وأكد رئيس مجلس النواب أن السادس من أكتوبر جاء ليعلن للعالم أجمع عن عبقرية مصرية خالصة، لأمة أبت إلا النصر أو الشهادة، وجيش من أبنائها صنع ملحمة وقف التاريخ عندها طويلًا.

وتقدم، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن نواب الشعب، بأخلص آيات التهنئة والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى قادة وضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة.

وقال: «نهنئكم بنصر أنتم أهله، وفرع ثابت لأصله»، مؤكدًا العهد بالوقوف إلى جانب القوات المسلحة، ليكون الجميع صفًا واحدًا كالبنيان المرصوص في مواجهة أية تحديات أو صعاب.

هشام بدوي: انتصار أكتوبر لم يكن معركة عسكرية فحسب

وأشار المستشار هشام بدوي إلى أن انتصار أكتوبر المجيد لم يكن معركة عسكرية فحسب، وإنما كان تصريحًا مصريًا مزلزلًا أعاد صياغة موازين القوى الدولية والإقليمية، وضرب به الجندي المصري استراتيجيات الحروب والنظريات العسكرية عرض الحائط.

وأوضح أن انتصار أكتوبر لم ينته بتحرير الأرض، وإنما كانت هناك معركة أخرى لاستكمال صياغة موازين القوى، لافتًا إلى أنه من موقع النصر بدأت مصر معركة سياسية ودبلوماسية هدفها فرض السلام من موقع القوة ومنصة الانتصار.

رئيس النواب: مصر خاضت معركة سياسية ودبلوماسية لفرض السلام من موقع القوة

وأكد رئيس مجلس النواب أن السلام كان له درع وسيف، لوطن يحميه أبناؤه، ويديره وعي قياداته.

ووجه تحية إجلال وتقدير إلى بطل الحرب والسلام، الرئيس الشهيد محمد أنور السادات، كما وجه تحية لا تنقطع إلى أرواح الشهداء الأبرار من خير أجناد الأرض، مؤكدًا أن تضحياتهم ستظل نبراسًا وهدىً ينير طريق البناء.

واختتم المستشار هشام بدوي كلمته بالدعاء: «حفظ الله مصر وشعبها وأعز جيشها وأدام رفع رايتها».

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة الجلسة العامة لمجلس النواب

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