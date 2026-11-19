دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والغاز والوقود، وخفض استخدام التدفئة والإضاءة، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد جراء العقوبات الأمريكية وتداعيات الحرب وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال بزشكيان، خلال مؤتمر «رواد التحرر»، إن الولايات المتحدة تسعى إلى إجبار إيران على الاستسلام من خلال الحصار والعقوبات الاقتصادية، مشدداً على ضرورة تحمل الضغوط ومواصلة مسيرة الحياة والتنمية، مع تعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن الرئيس الإيراني قوله إن التحدي الذي تواجهه بلاده لا يرتبط فقط بنقص الموارد، وإنما يمتد إلى أنماط الاستهلاك وإدارة الإمكانات المتاحة، داعياً إلى إعادة النظر في أساليب استخدام الطاقة والحد من الهدر.

بزشكيان: إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز عالميا

وفي سياق حديثه عن أزمة الطاقة، أشار بزشكيان إلى أن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، لكنها تواجه رغم ذلك مشكلات في توفير الطاقة، معتبراً أن ذلك يعكس وجود خلل في أنماط الاستهلاك وإدارة الموارد.

وأوضح أن هناك إمكانية لخفض الاستهلاك في قطاعات الكهرباء والغاز والبنزين والديزل، مؤكداً أن مواجهة الظروف الراهنة تتطلب مشاركة المواطنين في إجراءات ترشيد الطاقة.

وحث الإيرانيين على تقليل استخدام الإضاءة والتدفئة، قائلاً إنه ليس من الضروري إبقاء جميع المصابيح مضاءة أو تدفئة جميع الغرف بصورة مفرطة، مشيراً إلى إمكانية خفض درجات الحرارة داخل المنازل والتكيف مع استهلاك أقل للطاقة.

وشدد الرئيس الإيراني على أن تداعيات الحرب لا تقتصر على المواجهات العسكرية في ساحات القتال، بل تمتد إلى الجبهة الاقتصادية وإدارة الموارد، وهو ما يتطلب، بحسب تعبيره، تعزيز القدرة على الصمود ومواجهة الضغوط.

واشنطن تتمسك بسياسة الضغط الاقتصادي على طهران

وتأتي تصريحات بزشكيان في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على فاعلية سياسة الضغط الاقتصادي المفروضة على إيران، معتبرة أن العقوبات والقيود الاقتصادية تحقق أهدافها في زيادة الضغوط على الحكومة الإيرانية.

وكان ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين استبعدوا في تصريحات سابقة تجدد المواجهة العسكرية مع طهران، مشيرين إلى أن الضغوط الاقتصادية تمثل أداة مؤثرة في التعامل مع إيران.

وفي هذا السياق، اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الاقتصاد الإيراني يواجه تدهوراً غير مسبوق، مشبهاً الأوضاع الاقتصادية في البلاد بما شهده الاتحاد السوفيتي قبيل انهياره.

وتواجه إيران تحديات اقتصادية متراكمة نتيجة سنوات من العقوبات الغربية، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتزايد أعباء المعيشة، وهي عوامل أثارت حالة من الاستياء بين قطاعات من المواطنين، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد الإيراني.