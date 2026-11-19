تستعد مصر لإنشاء أول مصنع لإنتاج توربينات الرياح بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار، إذ شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقود تنفيذ المشروع بين شركة «أميا باور» الإماراتية وشركة «مينج يانج» الصينية، في إطار التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والتصنيع المحلي.

وأعلن حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة «أميا باور»، أن المصنع المخطط إنشاؤه سيُنفذ على مرحلتين، بهدف تعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، إلى جانب توفير فرص عمل وفتح أسواق جديدة لتصدير منتجات المصنع إلى الدول الأفريقية.

معلومات عن مصنع توربينات الرياح

1- الموقع: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

2- التكلفة الاستثمارية: تصل إلى 200 مليون دولار.

3- القدرة الإنتاجية: 3 جيجاوات سنويًا.

4- التنفيذ: يُنفذ المشروع على مرحلتين، تبدأ الأولى خلال النصف الثاني من عام 2028، والثانية بنهاية عام 2029.

ما أهداف المشروع؟

1- تعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة.

2- توفير فرص عمل وتأهيل كفاءات وطنية متخصصة في هذا المجال.

3- فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات المصرية إلى أفريقيا.

جهود مصر للتوسع في الطاقة المتجددة

1. زيادة مساهمة الطاقة المتجددة: العمل على رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين.

2. التوسع في الطاقة الشمسية: إضافة 1,700 ميجاوات من الطاقة الشمسية بنهاية 2026، مع استمرار إضافة قدرات جديدة خلال السنوات التالية.

3. زيادة قدرات طاقة الرياح: التوسع في مشروعات الرياح بإضافة 3,000 ميجاوات بنهاية 2029.

4. التوسع في بطاريات تخزين الكهرباء: زيادة قدرات التخزين من 500 ميجاوات ساعة حاليًا إلى 14,320 ميجاوات ساعة بنهاية 2028.

5. زيادة إجمالي قدرات الطاقة المتجددة: رفع القدرات المركبة من 9,516 ميجاوات حاليًا إلى 30,705 ميجاوات بنهاية 2029.

6. تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة: تحديث الاستراتيجية حتى عام 2040 بهدف تنويع مزيج الطاقة وتعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات.

7. تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية: العمل على تطوير كفاءة الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.

8. دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر: التوسع في دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر ضمن خطة التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.